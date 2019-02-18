Полицейский из Нью-Йорка приказал пристрелить 50 Cent

Полиция Нью-Йорка изучает историю, которая произошла летом 2018 года. Тогда один из офицеров в шутку приказал коллегам "при случае пристрелить на месте" рэпера 50 Cent. О том, что нью-йоркские полицейские заинтересовались этими словами, сообщает газета New York Daily News со ссылкой на источник.
Речь идет о заместителе инспектора Эммануэле Гонсалесе из 72 участка в бруклинском районе Сансет Парк. По данным издания, Гонсалес в июне прошлого года во время инструктажа в полицейском участке якобы "приказал" офицерам, которые будут работать на боксерском матче в Бронксе, при встрече с 50 Cent пристрелить его на месте.
Гонсалес позднее объяснил, что это шутка. Сейчас он продолжает служить в полиции. Рэперу известно об этой ситуации. Он отнесся к "угрозе" серьезно и обратился за консультацией к своему адвокату.
"Печально то, что этот человек все еще имеет значок и пистолет. Я воспринимаю эту угрозу очень серьезно, и я консультируюсь с моим адвокатом по поводу вариантов дальнейших действий", – написал 50 Cent в своем микроблоге в Twitter.
This is how I wake up this morning, 🤷🏽♂️ This guy Emanuel Gonzales is a dirty cop abusing his POWER. The sad part is this man still has a badge and a gun. I take this threat very seriously and im consulting with my legal counsel regarding my options moving forward. pic.twitter.com/5HWk2tqYFo
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