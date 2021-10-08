На доме, где жил Юрий Никулин, установили мемориальную доску

"Клоун, друг детей и зверей", – такие слова начертаны на мемориальной доске, которую установили на доме, в котором почти 30 лет прожил Юрий Никулин.

Автор композиции – народный художник России Александр Рукавишников. Ранее он создал памятник Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре, а также на Новодевичьем кладбище.

Круг – нетипичная форма для мемориальной доски. По словам художника, это должно ассоциироваться с ареной и быть небанальным. Ведь Никулин, со дня рождения которого в этом году пройдет 100 лет, был одним из самых ярких актеров страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.