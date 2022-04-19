МХТ имени Чехова представил новую версию спектакля "Контрабас"

В конце апреля оживились московские театры, в эти дни много премьер. Одна из них – новая версия "Контрабаса" в МХТ имени Чехова. Постановка по пьесе Патрика Зюскинда с аншлагами шла почти 8 лет. В главной роли неизменно был Константин Хабенский.

Теперь о душевных муках музыканта, который изолировал себя в собственной квартире, рассказывает Артем Волобуев. Хабенский передал ему свою звездную роль и лично репетировал с ним каждую сцену. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



