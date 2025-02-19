Интерактивный бал-спектакль "Щелкунчик" прошел в Петровском путевом дворце

19 февраля в Петровском путевом дворце состоялся интерактивный бал-спектакль "Щелкунчик". Он стал частью зимнего сезона фестиваля "Усадьбы Москвы".

Гости дворца получили возможность совершить путешествие по миру, созданному фантазией сказочного кукольника Дроссельмейера из произведения Гофмана. Дополнила представление знаменитая музыка из балета П. И. Чайковского.

Вместе со зрителями в атмосферу волшебства окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.