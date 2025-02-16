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16 февраля, 11:45

Культура

Выставка "Изображая воздух. Русский импрессионизм" открылась в Москве

Выставка "Изображая воздух. Русский импрессионизм" открылась в Москве

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Масштабная выставка "Изображая воздух. Русский импрессионизм" развернулась в Музее русского импрессионизма. Среди более чем 150 экспонатов можно встретить работы Ильи Репина, Василия Поленова, Ильи Остроухова и еще 67 авторов.

Например, гости выставки могут оценить полотно "За чайным столом" Константина Коровина, холст "На даче" Исаака Бродского или картину "На Оке" Василия Поленова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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