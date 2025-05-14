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14 мая, 01:45

Культура

Фильм "Сто лет тому вперед" взял главный приз премии АПКиТ

Фильм "Сто лет тому вперед" взял главный приз премии АПКиТ

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Фильм "Сто лет тому вперед" взял главный приз премии АПКиТ. Награждение лауреатов XII национальной кинематографической премии прошло 13 мая в Москве, в конгресс-центре на Краснопресненской набережной.

Кинокартина победила в категории "Лучший полнометражный художественный фильм". Фильм основан на повестях Кира Булычева про приключения Алисы Селезневой. Главные роли исполнили Александр Петров, Федор Бондарчук, Константин Хабенский и другие.

Лучшим документальным сериалом стал проект "Тайны Карениной", а среди комедийных выделили "Инспектора Гаврилова". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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