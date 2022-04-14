Москвичам рассказали о премьерах в кинотеатрах

14 апреля на большие экраны выходит фантастический триллер о мире будущего "Обратимая реальность". Компания "Новая жизнь" предлагает пользователям виртуальные приключения без последствий. Они могут побывать на самом красивом свидании, побороть ненавистного босса и попробовать самые экстремальные виды спорта. Однако группа людей стремится помешать этому и вернуть людей в реальность.

Также в кино повторно выйдет фэнтези "Последний богатырь". Это трилогия об офисном клерке Иване, который неожиданно попадает в сказочную страну Белогорье и узнает, что он является потомком Ильи Муромца. Он становится настоящим героем и обретает "силушку богатырскую", борется со злом, а позже – готовится к свадьбе и ищет свою пропавшую невесту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

