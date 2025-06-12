Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 18:15

Культура

Концерт классической музыки проходит на Красной площади в Москве

Концерт классической музыки проходит на Красной площади в Москве

Концерт классической музыки состоится на Красной площади

Посвященная часам выставка откроется в Музее Гаража особого назначения

Фильм "На деревню дедушке" выйдет в широкий прокат 12 июня

"Интервью": Илья Носков – о спорте, тишине и чувстве меры

На Чистопрудном бульваре покажут спектакль о князе Владимире

Актер Илья Носков рассказал, что нужно оставлять за дверью театра

Михалков представит новый спектакль в "Мастерской "12"

"Страсти на эстраде": Нина Бродская

Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в Музее Москвы ко Дню России

Концерт классической музыки проходит на Красной площади в Москве. В мероприятии принимает участие народный артист РФ, генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев.

Он поздравил граждан страны с Днем России и отметил, что в этот день в столичных театрах проходит минимум 10 спектаклей. Артист добавил, что залы переполнены зрителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоДиана ЖуковаАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика