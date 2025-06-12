Концерт классической музыки проходит на Красной площади в Москве. В мероприятии принимает участие народный артист РФ, генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев.

Он поздравил граждан страны с Днем России и отметил, что в этот день в столичных театрах проходит минимум 10 спектаклей. Артист добавил, что залы переполнены зрителями.

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