Спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" представили в Москве

В Московском международном доме музыки состоялась премьера спектакля "Дорогая Елена Сергеевна". Постановку создали по пьесе Людмилы Разумовской. Режиссером выступил Павел Пархоменко.

Сюжет рассказывает о выпускниках, которые приходят к учительнице с тайным планом. Они хотят украсть ключ от сейфа и подменить экзаменационные работы. Безобидная затея превращается в жестокое столкновение поколений.

