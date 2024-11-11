Новости культуры: акция "Московская музейная неделя" началась в столице

Акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице 11 ноября. Всю третью неделю месяца большинство выставок можно будет посетить бесплатно.

В Старом Английском дворе в "Зарядье" показывают фототехнику 30–80-х годов. Кроме того, в Мультимедиа Арт Музее представлен проект Павла Пепперштейна, который создал необычные иллюстрации к двум книгам Льюиса Кэрролла.

На ВДНХ работает экспозиция "Ты выглядишь на все 100". На ней представлены советские и российские автомобили. Концепция выставки отражает то, как эволюционировал дизайн транспорта в России за последние 100 лет.

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