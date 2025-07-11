Фотовыставка памятных объектов военной славы открылась на Арбате. В экспозицию вошли более 30 снимков мемориальных объектов из разных российских городов.

Каждый кадр сопровождается описанием истории памятника, его архитектурных особенностях и символическим значением. Посетители узнают интересные факты о создании монументов и их роли в сохранении памяти о Великой Победе.

Проект подготовлен правительством Москвы совместно с Союзом российских городов к 80-летию Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

