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11 июля, 15:30

Культура

Фотовыставка памятных объектов военной славы открылась на Арбате

Фотовыставка памятных объектов военной славы открылась на Арбате

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Фотовыставка памятных объектов военной славы открылась на Арбате. В экспозицию вошли более 30 снимков мемориальных объектов из разных российских городов.

Каждый кадр сопровождается описанием истории памятника, его архитектурных особенностях и символическим значением. Посетители узнают интересные факты о создании монументов и их роли в сохранении памяти о Великой Победе.

Проект подготовлен правительством Москвы совместно с Союзом российских городов к 80-летию Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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