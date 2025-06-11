На Чистопрудном бульваре покажут спектакль о князе Владимире

На Чистопрудном бульваре проходит фестиваль "Театральный бульвар", в рамках которого артисты из разных регионов страны представляют свои спектакли прямо под открытым небом. Одна из ярких премьер – сторителлинг-спектакль о Владимире Красном Солнышке, который крестил Русь.

По словам актеров, спектакль построен на игре двух человек без декораций, но с максимальной вовлеченностью зрителей.

В День России москвичей и гостей города ждут концерт группы "Мандрагора" с актрисой Юлией Пересильд и спектакль с участием артиста Андрея Мерзликина на Покровском бульваре.

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