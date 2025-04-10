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10 апреля, 16:15

Культура

Издатели оформили школьную классику в аниме-стиле

Издатели оформили школьную классику в аниме-стиле

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В московских книжных магазинах появились издания классических произведений с неожиданным оформлением – на обложках герои в стиле аниме. Новинки вызвали широкий отклик – кто-то удивлен, кто-то возмущен, но книги покупают.

Как пояснили в издательстве, цель – привлечь внимание подростков и молодых читателей к школьной классике. Эксперты считают, что нестандартный визуал может повысить интерес к чтению. По словам представителей издательства, важнее, чтобы подростки не только взяли книгу с полки, но и поняли ее содержание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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