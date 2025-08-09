Умер народный артист России Иван Краско. Об этом сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Краско скончался на 95-м году жизни. Ранее, 3-го августа, артиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

Артист стал известен благодаря своим ролям в фильмах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом" и "Сын полка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.