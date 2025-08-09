Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 13:15

Культура

Умер народный артист России Иван Краско

Умер народный артист России Иван Краско

"Кафе Эпоха": Татьяна Васильева и Олег Шкловский

Нейросеть Алиса предложила 5 концертов, которые можно посетить 9 и 10 августа в Москве

Москвичей пригласили на кинопоказ в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Показ фильма "По семейным обстоятельствам" пройдет на фестивале "Театральный бульвар"

"Интервью": Антон Богданов – об известности

В Москве простились с худруком "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым

"Это Москва. Люди": "В списках не значился". Серия 1. Идея

"Кинореквизит": стул, свадебное платье, холодильник

Спектакль "Сильва" представили в амфитеатре в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Умер народный артист России Иван Краско. Об этом сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Краско скончался на 95-м году жизни. Ранее, 3-го августа, артиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

Артист стал известен благодаря своим ролям в фильмах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом" и "Сын полка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика