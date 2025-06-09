09 июня, 11:15Культура
Стену Цоя на Арбате начали реставрировать ко дню рождения музыканта
На Старом Арбате закрасили знаменитую стену Виктора Цоя, чтобы обновить ее ко дню рождения артиста, который отмечается 21 июня. Сейчас достопримечательность реставрируют. Планируется восстановить портрет музыканта, добавить строки из песен и сохранить дух народного памятника.
Организаторы подчеркивают: основная идея – не изменить, а подчеркнуть значимость стены как живого пространства памяти. Историки называют ее важным культурным символом позднесоветского времени и потенциальным объектом наследия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.