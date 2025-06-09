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09 июня, 11:15

Культура

Стену Цоя на Арбате начали реставрировать ко дню рождения музыканта

Стену Цоя на Арбате начали реставрировать ко дню рождения музыканта

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На Старом Арбате закрасили знаменитую стену Виктора Цоя, чтобы обновить ее ко дню рождения артиста, который отмечается 21 июня. Сейчас достопримечательность реставрируют. Планируется восстановить портрет музыканта, добавить строки из песен и сохранить дух народного памятника.

Организаторы подчеркивают: основная идея – не изменить, а подчеркнуть значимость стены как живого пространства памяти. Историки называют ее важным культурным символом позднесоветского времени и потенциальным объектом наследия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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