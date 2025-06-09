Стену Цоя на Арбате начали реставрировать ко дню рождения музыканта

На Старом Арбате закрасили знаменитую стену Виктора Цоя, чтобы обновить ее ко дню рождения артиста, который отмечается 21 июня. Сейчас достопримечательность реставрируют. Планируется восстановить портрет музыканта, добавить строки из песен и сохранить дух народного памятника.

Организаторы подчеркивают: основная идея – не изменить, а подчеркнуть значимость стены как живого пространства памяти. Историки называют ее важным культурным символом позднесоветского времени и потенциальным объектом наследия.

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