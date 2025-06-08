Фантастический фильм "Московская касса невест" снимают в столице. Съемочная группа работает в разных знаковых местах города и кинопарке "Москино".

Сюжет фильма разворачивается в двух временных эпохах. В недалеком будущем, примерно 2035 год, уже существуют детектор лжи, разоблачающий мошенников, и машина времени. Аферист Лаврик в исполнении актера и певца Алексея Воробьева оказывается в затруднительном положении – он больше не может врать женщинам.

Вернуть репутацию предлагает один миллиардер. Главному герою нужно отправиться в 1913 год и выкрасть из Московской кассы невест ценный артефакт – кубок Гименея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.