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08 июня, 23:30

Культура

Фантастический фильм "Московская касса невест" снимают в столице

Фантастический фильм "Московская касса невест" снимают в столице

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Фантастический фильм "Московская касса невест" снимают в столице. Съемочная группа работает в разных знаковых местах города и кинопарке "Москино".

Сюжет фильма разворачивается в двух временных эпохах. В недалеком будущем, примерно 2035 год, уже существуют детектор лжи, разоблачающий мошенников, и машина времени. Аферист Лаврик в исполнении актера и певца Алексея Воробьева оказывается в затруднительном положении – он больше не может врать женщинам.

Вернуть репутацию предлагает один миллиардер. Главному герою нужно отправиться в 1913 год и выкрасть из Московской кассы невест ценный артефакт – кубок Гименея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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