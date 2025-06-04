Юра Борисов может сыграть Илью Суцкевера в фильме об OpenAI

Актер Юра Борисов может исполнить одну из главных ролей в фильме о компании OpenAI – разработчике искусственного интеллекта. По данным американских СМИ, режиссер Лука Гуаданьино рассматривает его кандидатуру на роль сооснователя компании Ильи Суцкевера.

Съемки картины могут стартовать уже летом. Локации – Сан-Франциско и Италия. OpenAI известна благодаря чат-боту ChatGPT, который за первую неделю собрал более миллиона пользователей.

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