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04 июня, 08:00

Культура

Юра Борисов может сыграть Илью Суцкевера в фильме об OpenAI

Юра Борисов может сыграть Илью Суцкевера в фильме об OpenAI

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Актер Юра Борисов может исполнить одну из главных ролей в фильме о компании OpenAI – разработчике искусственного интеллекта. По данным американских СМИ, режиссер Лука Гуаданьино рассматривает его кандидатуру на роль сооснователя компании Ильи Суцкевера.

Съемки картины могут стартовать уже летом. Локации – Сан-Франциско и Италия. OpenAI известна благодаря чат-боту ChatGPT, который за первую неделю собрал более миллиона пользователей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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