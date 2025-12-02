02 декабря, 22:15Культура
Самые дорогие билеты на "Щелкунчика" на аукционе ушли за полмиллиона рублей
Продажи билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре превратились в настоящую "охоту". Самые дорогие места на аукционе в этом году были проданы за рекордные 500 тысяч рублей.
Онлайн-продажи на сайте театра стартовали 2 декабря, и первые билеты на спектакль 17 декабря были раскуплены за 2 часа. Вместо многочасовых живых очередей теперь нужна только регистрация на сайте.
