В Москве прошел фестиваль видеоигр и игровой культуры B&D Game Fest 2025. Он объединил игроков, разработчиков, сценаристов и аниматоров.

В этом году программа мероприятия была значительно расширена. Например, помимо традиционных показов, студенческих игр и лекций от экспертов индустрии, гостей ждали VR-зоны, практикумы, конкурс ретро-игр и прямые эфиры с анонсами новых проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

