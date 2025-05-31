Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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Новости

31 мая, 19:30

Город

В Москве прошел фестиваль видеоигр и игровой культуры B&D Game Fest 2025

В Москве прошел фестиваль видеоигр и игровой культуры B&D Game Fest 2025

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В Москве прошел фестиваль видеоигр и игровой культуры B&D Game Fest 2025. Он объединил игроков, разработчиков, сценаристов и аниматоров.

В этом году программа мероприятия была значительно расширена. Например, помимо традиционных показов, студенческих игр и лекций от экспертов индустрии, гостей ждали VR-зоны, практикумы, конкурс ретро-игр и прямые эфиры с анонсами новых проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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