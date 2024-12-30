30 декабря, 18:30Город
Московские коммунальщики переходят на усиленный режим работы на время праздников
Московские коммунальщики переходят на усиленный режим работы на время новогодних праздников. Специалисты ситуационного центра будут мониторить ситуацию в городе и в случае необходимости принимать меры.
Именно в период праздников возрастает потребление горячей воды и увеличивается нагрузка на электросети, поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме.
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