На ВДНХ проходит реставрация павильона "Советская печать", который ранее назывался павильоном Карелии и был украшен огромными деревянными барельефами и скульптурами. В настоящее время проводится комплексная научная реставрация, где специалисты вручную восстанавливают каждый элемент.

Главный архитектор-реставратор ВДНХ Елена Максимова отметила, что это сложные работы, часть деталей реставрировалась на месте, а деревянная скульптура была демонтирована и отправлена в мастерские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.