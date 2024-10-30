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30 октября, 16:45

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На ВДНХ проходит реставрация павильона "Советская печать"

На ВДНХ проходит реставрация павильона "Советская печать"

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На ВДНХ проходит реставрация павильона "Советская печать", который ранее назывался павильоном Карелии и был украшен огромными деревянными барельефами и скульптурами. В настоящее время проводится комплексная научная реставрация, где специалисты вручную восстанавливают каждый элемент.

Главный архитектор-реставратор ВДНХ Елена Максимова отметила, что это сложные работы, часть деталей реставрировалась на месте, а деревянная скульптура была демонтирована и отправлена в мастерские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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