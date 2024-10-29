Реставрация еще трех тематических павильонов ВДНХ близится к завершению – это "Юные натуралисты", "Советская печать" и "Химия". Специалисты сохраняют оригинальные элементы декора и восстанавливают утраченные. Здания приводят в порядок по архивным чертежам и фотографиям.

На фронтоне павильона № 67 "Советская печать" вновь появились деревянные скульптуры крестьянки с книгой и рабочего с разводным ключом. Их вернули на место после первой за 70 лет реставрации.

Реставратор Елена Максимова рассказала, что при очистке от лакокрасочных покрытий верхний слой сохраняли бережно, чтобы не повредить пластику лиц и рук. Для скульптуры крестьянки сделали новый карандаш, так как предыдущий был в плохом состоянии.

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