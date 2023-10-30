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30 октября, 18:00

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Международная выставка "Железнодорожная модель" открылась в Москве

Международная выставка "Железнодорожная модель" открылась в Москве

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В Москве открылась Международная выставка "Железнодорожная модель". Она проходит в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ и приурочена к 20-летию создания компании "Российские железные дороги".

На экспозиции можно увидеть панораму отечественных железных дорог в миниатюре, уникальные рукотворные модели – копии железнодорожной техники. Это и станции, и скоростные поезда и грузовые составы с паровозами.

Экспозиция будет открыта до 11 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвыставкивидеоСтанислав Кулик
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