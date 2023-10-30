30 октября, 18:00Город
Международная выставка "Железнодорожная модель" открылась в Москве
В Москве открылась Международная выставка "Железнодорожная модель". Она проходит в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ и приурочена к 20-летию создания компании "Российские железные дороги".
На экспозиции можно увидеть панораму отечественных железных дорог в миниатюре, уникальные рукотворные модели – копии железнодорожной техники. Это и станции, и скоростные поезда и грузовые составы с паровозами.
Экспозиция будет открыта до 11 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.