Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Выставка пеларгоний пройдет в "Аптекарском огороде" 4–6 ноября. Клуб "Цветоводы Москвы" представит несколько десятков сортов и гибриды. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

Отмечается, что герань делится на две группы: душистые и красивоцветущие сорта. Последние популярнее из-за эффектного внешнего вида. У душистых гераней же есть железы, которые источают аромат при малейшем прикосновении.

В сообщении добавили, что сейчас существует свыше 150 сортов растений. Каждый из них обладает особенным ароматом: лимона, корицы, яблока, клубники, муската, розы. Большинство видов выносливы и обеспечивают дома антибактериальный эффект, так как фитонциды и эфирные масла убивают патогенные микроорганизмы.

Выставка пройдет в Выставочной оранжерее по адресу проспект Мира, 26/1. Сад открыт каждый день с 10:00 до 20:00. Билеты можно купить онлайн или в кассах.

"Аптекарский огород" изменил график работы с 15 сентября. Он стал закрываться на час раньше.

Также сообщалось, что ботанический сад МГУ на Ленинских горах планируют закрыть для посетителей на зимний период. Дата весеннего открытия будет зависеть от погоды.

Акция с раздачей тыкв прошла в "Аптекарском огороде"