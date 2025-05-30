В Москве открылась пляжная зона на Северном речном вокзале

В Москве начался сезон открытых бассейнов – первая пляжная зона заработала на Северном речном вокзале. Летние бассейны также появятся в парках и на фестивальных площадках. Однако старт полноценного купального сезона зависит от погоды.

Сейчас в городе прохладнее, чем накануне – температура воздуха не превысит 24 градусов, местами до 28. Синоптики предупреждают о кратковременных осадках и умеренном южном ветре.

Подробнее – в программе Москва 24.