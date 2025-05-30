Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 13:15

Город

В Москве открылась пляжная зона на Северном речном вокзале

В Москве открылась пляжная зона на Северном речном вокзале

В Московском зоопарке появились птенцы нильских гусей

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" открылся в столице

"Атмосфера": 19 градусов ожидается в Москве вечером 30 мая

Жители в Митине пожаловались на звуки барабанов и ксилофонов во дворе дома

Собянин: установка постоянных нейростимуляторов стала частью плановой медпомощи

Температура в Москве 30 мая не поднимется выше 26 градусов

Более 400 площадок столицы откроются в рамках проекта "Лето в Москве"

Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Москве

Собянин: утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для городских задач

В Москве начался сезон открытых бассейнов – первая пляжная зона заработала на Северном речном вокзале. Летние бассейны также появятся в парках и на фестивальных площадках. Однако старт полноценного купального сезона зависит от погоды.

Сейчас в городе прохладнее, чем накануне – температура воздуха не превысит 24 градусов, местами до 28. Синоптики предупреждают о кратковременных осадках и умеренном южном ветре.

Подробнее – в программе Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика