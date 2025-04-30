Цветочные композиции появятся в Москве к 80-летию Победы

В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы московские улицы украсят цветочными композициями. Декорации устанавливают в рамках фестиваля "Сады и цветы".

Кроме того, в честь памятной даты в майские праздники пройдет фестиваль "Московская весна Победы". Площадки откроются на ВДНХ, в парках и культурных центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.