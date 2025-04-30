30 апреля, 11:15Город
Цветочные композиции появятся в Москве к 80-летию Победы
В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы московские улицы украсят цветочными композициями. Декорации устанавливают в рамках фестиваля "Сады и цветы".
Кроме того, в честь памятной даты в майские праздники пройдет фестиваль "Московская весна Победы". Площадки откроются на ВДНХ, в парках и культурных центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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