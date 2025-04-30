Городской проект "Лето в Москве" стартует в столице 1 июня. Он развернется на 250 площадках в разных районах Москвы.

Гостей и жителей столицы ждут сотни развлечений – мастер-классы, лекции, концерты, тренировки и другие мероприятия. С помощью проекта предприниматели смогут получить поддержку в продвижении бизнеса, а именно рассказать о своем бренде, сделать его узнаваемым и привлечь больше клиентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.