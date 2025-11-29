Жители района Очаково-Матвеевское нашли способ борьбы с рекламными прицепами

Жители района Очаково-Матвеевское нашли оригинальный способ борьбы с рекламными прицепами, которые месяцами занимают парковочные места во дворах. Они массово снизили рейтинг нового фитнес-клуба в интернете, после чего владелец убрал конструкции.

Как пояснили эксперты, закон запрещает использовать прицепы как рекламные конструкции. Недовольные жители могут обращаться в полицию, особенно если транспорт долго стоит на одном месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.