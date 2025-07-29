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29 июля, 17:15

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Новости Москвы: дом на 251 квартиру по программе реновации построят в Москве

Новости Москвы: дом на 251 квартиру по программе реновации построят в Москве

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Дом на 251 квартиру по программе реновации построят на северо-востоке Москвы в Отрадном проезде. Новостройка будет состоять из трех секций. В доме сделают просторные подъезды. В них расположат колясочные и лифтовые холлы. Во дворе комплекса обустроят площадки для отдыха, а придомовую территорию благоустроят и озеленят. Ввод дома в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Скульптуру "Большая глина" демонтируют на Болотной набережной. Ее практически разобрали. Совсем скоро на этом месте появится другой объект. Произведение искусства появилось в центре столицы 4 года назад в честь открытия Дома культуры "ГЭС-2". Арт-объект швейцарца Урса Фишера вызвал много шуток и споров. Сам автор считает, что этот памятник посвящен потребности человека творить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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