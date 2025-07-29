Столичные бизнесмены организовали мероприятия в рамках проекта "Время возможностей"

Столичные предприниматели организовали собственные мероприятия, акции и предложения в рамках спецпроекта "Время возможностей". Благодаря участию в программе бизнес получил шанс рассказать о своем бренде, а потребители – познакомиться с его преимуществами.

Проект продлится до середины сентября. С актуальными предложениями участников можно ознакомиться на платформе Russpass. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.