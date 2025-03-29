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29 марта, 11:30

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Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы

Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы

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Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы – численность этого растения полностью восстановлена. Первоцвет попал под защиту в конце 80-х годов прошлого века, когда массовый сбор цветов привел к его исчезновению.

Как отмечает ботаник Юрий Насимович, сохранению ландышей способствовала пропаганда, изменение моды на букеты и появление большего количества цветочных магазинов. Ландыш майский – многолетнее растение, цветущее в конце мая и начале июня, которое теперь снова стало распространенным в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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