Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Строительство спорткомплекса "Максимум" в Южном Бутове благодаря цифровизации всех этапов заняло меньше 2,5 года, сообщил Сергей Собянин. "Максимум" стал частью кластера, в который уже входят построенные инвесторами спортобъекты. В спорткомплексе будут проходить занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, аквааэробике, фитнес-аэробике и хореографии.

"Индивидуальное жилищное строительство остается значимым сегментом на рынке недвижимости. Ввиду спроса на такие участки столица предлагает горожанам различные варианты для их покупки. С начала 2025 года город принял решение включить в специальный перечень участков, доступных для ИЖС, более 50 объектов общей площадью 5,8 гектара. На них можно возвести около 23,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Заинтересованные физические лица смогут выбрать понравившийся участок из списка и приобрести его, заключив договор напрямую с городом либо приняв участие в онлайн-торгах", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года в столице построено 255,5 километра линий метро и 123 новые станции. На данный момент в Москве возводятся 16 станций, а прокладку тоннелей ведут 5 тоннелепроходческих щитов.