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28 июля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Москвичам и туристам рассказали о зонах для купания в городе

В районе "Лужников" 26 июля ограничат движение из-за концерта

"Мой район. Новости": школу № 883 модернизировали в Северном Тушине

Урбанист рассказала, как столичные парки преобразили в рамках проекта "Лето в Москве"

Собянин: обновленная школа № 883 на Планерной улице откроется к 1 сентября

"Мой район. Место встречи": Ясенево

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 26 июля

Площадки "Московского спорта" будут работать в столице до 7 сентября

Температура воздуха в столице достигнет 29 градусов в выходные

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Строительство спорткомплекса "Максимум" в Южном Бутове благодаря цифровизации всех этапов заняло меньше 2,5 года, сообщил Сергей Собянин. "Максимум" стал частью кластера, в который уже входят построенные инвесторами спортобъекты. В спорткомплексе будут проходить занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, аквааэробике, фитнес-аэробике и хореографии.

"Индивидуальное жилищное строительство остается значимым сегментом на рынке недвижимости. Ввиду спроса на такие участки столица предлагает горожанам различные варианты для их покупки. С начала 2025 года город принял решение включить в специальный перечень участков, доступных для ИЖС, более 50 объектов общей площадью 5,8 гектара. На них можно возвести около 23,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Заинтересованные физические лица смогут выбрать понравившийся участок из списка и приобрести его, заключив договор напрямую с городом либо приняв участие в онлайн-торгах", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года в столице построено 255,5 километра линий метро и 123 новые станции. На данный момент в Москве возводятся 16 станций, а прокладку тоннелей ведут 5 тоннелепроходческих щитов.

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