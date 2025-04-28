Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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28 апреля, 23:15

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В Москве стартовал международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"

В Москве стартовал международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"

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В Москве стартовал международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". В честь 80-летия Победы на конкурсе прозвучат песни о Великой Отечественной войне. Их исполнят на разных языках вокалисты из 15 стран.

В этому году организаторы получили 160 заявок на участие со всего мира. В итоге в финал вышли исполнители из Бразилии, Индии, Китая, Марокко, США и многих европейских государств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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