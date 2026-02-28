Проект "Зима в Москве" завершается на выходных. Москвичей и туристов пригласили посетить различные развлекательные мероприятия.

В частности, в рамках фестиваля "Китайский Новый год" можно попробовать блюда национальной кухни, принять участие в чайных церемониях и посмотреть на выступления артистов. Эти события проводятся на Манежной площади, которая является главной площадкой мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

