Новости

28 февраля, 14:30

Город

Проект "Зима в Москве" завершается на выходных

"Зимний день московского спорта" в стиле ретро проходит в "Лужниках"

Новые автобусы ЛиАЗ вышли на пригородные маршруты Москвы и Подмосковья

Собянин объявил о завершении реставрации церкви Живоначальной Троицы в Хорошеве

Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в первую неделю весны

В Москве продлена работа бесплатных зимних катков до 8 марта

В Москве таксист спас пенсионерку от мошенников

Собянин: территорию около транспортного узла "Народное Ополчение" благоустроят

На пригородные маршруты Москвы вышли новые автобусы

Мокрый снег и ледяной дождь ожидаются 28 февраля в Москве

Проект "Зима в Москве" завершается на выходных. Москвичей и туристов пригласили посетить различные развлекательные мероприятия.

В частности, в рамках фестиваля "Китайский Новый год" можно попробовать блюда национальной кухни, принять участие в чайных церемониях и посмотреть на выступления артистов. Эти события проводятся на Манежной площади, которая является главной площадкой мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городфестиваливидеоЕвгения МирошкинаЛариса Соколова

