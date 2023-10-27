Московский Театр эстрады открылся после реставрации

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Спустя четыре года после реставрации открыли Театр эстрады на Берсеневской набережной. Там не было ремонта с 1960-х годов. Перед специалистами стояла сложная задача – сохранить исторический облик и планировку, при этом осовременить все системы.

Что из этого получилось? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.