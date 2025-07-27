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27 июля, 09:15

Город

Дворянский променад пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках "Лета в Москве"

Дворянский променад пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках "Лета в Москве"

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Дворянский променад пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках проекта "Лето в Москве". Горожан приглашают прогуляться по живописному парку в компании гостеприимных хозяев усадьбы.

Жители усадьбы расскажут о правилах этикета и научат модным светским танцам XIX века. Также с ними можно будет побеседовать о литературе и послушать романсы под гитару. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоДмитрий Козачинский

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