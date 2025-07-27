27 июля, 09:15Город
Дворянский променад пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках "Лета в Москве"
Дворянский променад пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках проекта "Лето в Москве". Горожан приглашают прогуляться по живописному парку в компании гостеприимных хозяев усадьбы.
Жители усадьбы расскажут о правилах этикета и научат модным светским танцам XIX века. Также с ними можно будет побеседовать о литературе и послушать романсы под гитару. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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