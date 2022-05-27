Около 200 школьных территорий приведут в порядок в 2022 году

Около 200 больших школьных территорий приведут в порядок в столице в 2022 году. Программу благоустройства в городе запустили по просьбам самих москвичей.

Вместо морально устаревших конструкций обещают нечто новое и функциональное, что пригодится всем жителям района. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.