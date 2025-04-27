В столице прошел Московский полумарафон. В момент старта в городе температура воздуха составляла всего плюс три градуса.

Эфиоп Тереса Някола Гела, который выиграл Московский полумарафон, рассказал, что основным испытанием для него стала непривычная прохладная погода. В результате бегун показал время 1 час 1 минута 11 секунд. Второе и третье места заняли кенийцы Эммануэль Вафула и Хенри Ндива Джума. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

