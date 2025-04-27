Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 21:15

Город

В столице прошел Московский полумарафон

В столице прошел Московский полумарафон

Десять дополнительных прогулочных судов появятся в акватории Москвы-реки

Легкий мороз ожидается в Москве в ночь на 28 апреля

В Москве на Поклонной горе прошло ретроралли "Победа"

Работа канатной дороги на ВДНХ приостановлена из-за ветра

На востоке Москвы потушен пожар в банном комплексе

Новости Москвы: более 2 тысяч автобусов прошли техосмотр в Москве

Пожар в здании Российской государственной библиотеки в Москве потушили

Прокуратура взяла на контроль расследование пожара на Яузской аллее

На Северном речном вокзале устроили праздник в честь начала речной навигации

В столице прошел Московский полумарафон. В момент старта в городе температура воздуха составляла всего плюс три градуса.

Эфиоп Тереса Някола Гела, который выиграл Московский полумарафон, рассказал, что основным испытанием для него стала непривычная прохладная погода. В результате бегун показал время 1 час 1 минута 11 секунд. Второе и третье места заняли кенийцы Эммануэль Вафула и Хенри Ндива Джума. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городспортвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика