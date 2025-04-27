Лидеры технологических стартапов представили проекты на Дне инноватора в Москве

В Москве на День инноватора собрались лидеры технологических стартапов из России и 12 стран. Свои проекты разработчики представили инвесторам на площадке на Покровке. Среди участников – создатели интеллектуальных помощников, уникальных имплантатов и инновационных дронов.

В рамках мероприятия выступили выпускники пятого потока "Академии инноваторов". В этом году заявки на участие подали около 7 тысяч человек. За все время существования программы участники привлекли более полумиллиарда рублей инвестиций и создали более 800 стартапов.

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