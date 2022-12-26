В Москве подготовили обширную программу для детей из регионов в новогодние праздники

В столице подготовили обширную программу для детей из регионов и семей мобилизованных в новогодние праздники. Например, посетители Измайловского Кремля могут ознакомиться со специальной новогодней программой.

Для семей мобилизованных подготовили представления, экскурсии, квесты и мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. Программа, перелет и проживание сделали для них бесплатными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.