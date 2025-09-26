Форма поиска по сайту

26 сентября, 23:00

Город

Благоустроенное пространство появилось в столичном районе Москворечье-Сабурово

На месте заброшенной территории в столичном районе Москворечье-Сабурово появилось благоустроенное пространство.

В ходе реконструкции обустроили 6 тысяч квадратных метров дорожек с натуральным покрытием, уложили 39 тысяч квадратных метров газонов. Новый парк раскинулся на территории площадью 7 гектаров.

Для активного отдыха здесь есть прогулочные маршруты и зона для йоги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоАлексей Лазаренко

