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Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось из-за погоды

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось из-за погоды

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На ВДНХ остановилось колесо обозрения "Солнце Москвы" 26 мая. Телеграмм-каналы сообщили, что во время остановки в кабинках были люди.

В пресс-службе "Солнца Москвы" подтвердили, что аттракцион был приостановлен. Дело в том, что система климат-контроля в кабинах из-за повышения температуры воздуха показала некорректные значения. Согласно регламенту техническая служба решила временно приостановить работу аттракциона.

Колесо было докручено автоматически в течение 10 минут для высадки гостей. Аттракцион продолжит работу, как только регламентные работы завершатся. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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