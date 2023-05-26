Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось из-за погоды, сообщили Москве 24 в пресс-службе аттракциона.

Там уточнили, что в связи с повышением температуры воздуха система климат-контроля в кабинах показала некорректные значения.

"В связи с этим, согласно регламенту, техническая служба колеса обозрения приняла решение временно приостановить работу аттракциона", – говорится в сообщении.

Колесо автоматически вращалось в течении 10 минут для высадки гостей. Аттракцион продолжит работу, как только регламентные работы завершатся.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 10 сентября прошлого года открылиВладимир Путин и Сергей Собянин.

Аттракцион оборудован 30 кабинами, пять из них создали с прозрачным полом. Вместимость "Солнца Москвы" составляет 450 человек, один оборот колесо совершает примерно за 19 минут.

