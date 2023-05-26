Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ восстановлена

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Работу колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ восстановили. Об этом заявили Москве 24 в пресс-службе аттракциона.

"Аттракцион продолжил работу после того, как систему климат-контроля отрегулированы", – говорится в сообщении.

Днем 26 мая "Солнце Москвы" остановилось из-за погоды. Уточнялось, что в связи с повышением температуры воздуха система климат-контроля в кабинах показала некорректные значения. Поэтому техническая служба колеса обозрения приняла решение временно приостановить работу аттракциона.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 10 сентября прошлого года открыли Владимир Путин и Сергей Собянин.

Аттракцион оборудован 30 кабинами, пять из них создали с прозрачным полом. Вместимость "Солнца Москвы" составляет 450 человек, один оборот колесо совершает примерно за 19 минут.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в Москве. Так, будет закреплен вид регионального надзора по техническому состоянию аттракционов и их эксплуатации.