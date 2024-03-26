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26 марта, 11:15

Город

Царицынский рынок стал одним из самых востребованных в столице после реконструкции

Царицынский рынок стал одним из самых востребованных в столице после реконструкции

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Царицынский рынок, который открылся после реконструкции в октябре 2023 года, стал одним из самых востребованных в столице. Ежедневно покупки там совершают порядка четырех тысяч человек, большинство из них – пассажиры метро и МЦД-2, станции которых находятся рядом.

Стало известно, что торговая площадка станет частью будущего городского вокзала. Подробнее о том, что о переменах говорят жители столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

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