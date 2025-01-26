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26 января, 20:35

M24.RU

В саду имени Баумана прошла иммерсивная историческая программа

В саду имени Баумана прошла иммерсивная историческая программа

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26 января посетители сада имени Баумана получили возможность перенестись на 200 лет назад. В течение всего дня здесь проходила иммерсивная историческая программа – она стала частью большого городского проекта "Зима в Москве".

На катке состоялся ледовый променад. Его участники катались на коньках под старинную музыку в окружении столичных аристократов 19-го века. А на территории парка прошел бал-маскарад, гости которого могли переодеться в исторических персонажей и научиться танцевать старинные танцы – вальс, польку и полонез.

О традициях зимних фестивалей в столице и секретах светской жизни дворян узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Сюжет: Зима в Москве
городкультуравидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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