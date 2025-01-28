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28 января, 15:15

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Екатерины и гости в костюмах панд смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 1–2 февраля

Екатерины смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 1–2 февраля

Фото: телеграм-канал "Департамент культуры"

Московский зоопарк сделает бесплатный вход для всех Екатерин, Катерин и посетителей в костюмах панд 1 и 2 февраля, передает пресс-служба столичного департамента культуры.

Акция проводится в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Так, горожанам с соответствующим именем необходимо будет показать паспорт или свидетельство о рождении при входе.

Посетителям же, одетым в костюм панды, нужно иметь на себе не менее трех тематических элементов, например, верхнюю одежду, брюки или юбку, обувь или аксессуар в виде шарфа, платка, шапки или варежки. Также под условие акции подпадают кигуруми или ростовые костюмы панды, добавили в ведомстве.

В преддверии китайского Нового года столицу уже украсили. В честь праздника на Манежной и Тверской площадях были установлены дополнительные элементы декора в виде традиционных китайских фонариков красного цвета.

Кроме того, на уличные фонари повесили консоли, изображающие свитки с поздравлениями, а "звездное небо" в Камергерском переулке окрасилось в красный цвет. Также специалисты украсили китайскими фонариками и фигурками панд Московский зоопарк. Также там обновили входную группу: установили лайтбоксы и флаги.

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