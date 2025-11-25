Флагманская площадка фестиваля "Усадьбы Москвы" откроется в "Коломенском"

Зимний фестиваль "Усадьбы Москвы" стартует 1 декабря. Впервые флагманская площадка откроется в музее-заповеднике "Коломенское", где будут работать ретро-фотоателье, чайная и почтовая станции. Всего в фестивале будут задействованы 15 площадок, включая усадьбы Люблино, Царицыно и Кусково.

Фестиваль продлится до 28 февраля, а на его площадках пройдет более тысячи мероприятий. Проект станет частью большой программы "Зима в Москве", которая включает более 400 площадок и тысячи активностей с особым акцентом на благотворительность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.