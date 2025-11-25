Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 14:15

Город

Флагманская площадка фестиваля "Усадьбы Москвы" откроется в "Коломенском"

Флагманская площадка фестиваля "Усадьбы Москвы" откроется в "Коломенском"

Световую инсталляцию "Полярные медведи" начали собирать в Ростокине

Сергей Собянин объявил об открытии двух центров женского здоровья

Каток открыли для посетителей на ВДНХ

Мокрый снег и слабая оттепель ожидаются в Москве с приходом теплого фронта

В столичном центре "Самбо-70" рассказали, для чего мальчикам нужно заниматься борьбой

В эфире Москвы 24 показали, как 15-летний Клим занимается скейтбордингом

Новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" стартует в столице

Снега и ощутимых заморозков не прогнозируют в столице на этой неделе

В эфир телеканала Москва 24 пришло видео тренировки каратэ юной школьницы

Зимний фестиваль "Усадьбы Москвы" стартует 1 декабря. Впервые флагманская площадка откроется в музее-заповеднике "Коломенское", где будут работать ретро-фотоателье, чайная и почтовая станции. Всего в фестивале будут задействованы 15 площадок, включая усадьбы Люблино, Царицыно и Кусково.

Фестиваль продлится до 28 февраля, а на его площадках пройдет более тысячи мероприятий. Проект станет частью большой программы "Зима в Москве", которая включает более 400 площадок и тысячи активностей с особым акцентом на благотворительность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваМуса Мстоян

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика