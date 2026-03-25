25 марта, 16:30Город
Началось обновление спортивной площадки на улице Красного Маяка на юге Москвы
На улице Красного Маяка на юге Москвы начали обновлять спортивную площадку. Функционировать она будет круглый год. Зимой там будут заливать каток, где жители смогут играть в хоккей или кататься на коньках.
Летом же площадка будет трансформироваться в футбольное поле. Вокруг много жилых многоэтажных домов, поэтому место будет востребованным. Согласно по информации на баннере, работы планируют закончить в августе.
