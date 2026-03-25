Началось обновление спортивной площадки на улице Красного Маяка на юге Москвы

На улице Красного Маяка на юге Москвы начали обновлять спортивную площадку. Функционировать она будет круглый год. Зимой там будут заливать каток, где жители смогут играть в хоккей или кататься на коньках.

Летом же площадка будет трансформироваться в футбольное поле. Вокруг много жилых многоэтажных домов, поэтому место будет востребованным. Согласно по информации на баннере, работы планируют закончить в августе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.