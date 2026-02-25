Москвичи и туристы могут посетить фестиваль китайской кухни в честь Нового года

На Манежной площади и в переходе к площади Революции проходит гастрономический фестиваль, посвященный китайскому Новому году. В многочисленных шале гостям предлагают блюда китайской кухни.

В ассортименте представлены холодные и теплые закуски, лапша, утка по-пекински, китайские пельмени цзяоцзы с телятиной и сельдереем. Из десертов можно попробовать тыквенные оладьи из рисовой муки, жареное молоко, пончики и вафли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.